Санкт-Петербург, 6 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Рейдовый буксир нового поколения «РБ-2180» спустят на воду 6 декабря на судостроительном предприятии «Пелла» в городе Отрадное под Санкт-Петербургом. После проведения испытаний буксир будет передан в состав ВМФ России, сообщили ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

Pellaship.ru Буксир проекта 16609

Буксиры проекта 16 609, к которому относится спускаемое сегодня на воду судно, предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места убежища не более 100 миль).

Кроме того, они предназначены для проведения эскортных операций на скорости до 10 узлов, снятии с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, перевозки грузов, ломки льда, а также для участия в спасательных и специальных операциях.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году на российских верфях начато строительство семи боевых кораблей для ВМФ России. Среди них — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Пермь», корвет проекта 20 380 «Резкий», корвет проекта 20 386 «Дерзкий», малые ракетные корабли проекта 22 800 «Шквал», «Шторм», «Циклон», патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов».

«В декабре месяце планируется заложить ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 А «Князь Пожарский», — заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королёв, выступая 22 ноября на расширенном заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге.