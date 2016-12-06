Дакка, 6 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Бангладеш количество беженцев из Мьянмы достигло 21 тыс. человек, сообщает 6 декабря France Press.

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«Согласно нашим данным, 21 тыс. рохинджа прибыли в город Кокс-Базар в период с 9 октября по 2 декабря», — сообщил представитель международной организации по миграции (МОМ) Санджукта Сахани (Sanjukta Sahany).

Напомним, 9 октября три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинджа.