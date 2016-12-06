Москва, 6 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Поддержка аграриев в 2017 году будет сохранена на уровне не ниже 2016 года, то есть сохранится в существующих объёмах — более 220 млрд рублей. Это принципиальная позиция правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Рассчитываем, что эти средства, средства будущего года, будут работать не менее эффективно, чем в этом году. О наших успехах в сельском хозяйстве уже неоднократно говорилось. Действительно, отрасль показывает устойчивый рост», — отметил Медведев.

Читайте также: «Сельское хозяйство — единственная отрасль, показывающая устойчивый рост»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявлял, что «в период экономических сложностей единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, — это сельское хозяйство». Медведев пообещал продолжить «курс на импортозамещение, потому что он даёт отличный результат». «Мы полностью обеспечиваем себя — и это абсолютное достижение, это выполнение доктрины продовольственной безопасности, — отметил глава правительства.

Читайте также: В России собран рекордный урожай зерна — 123 млн тонн

Читайте также: В России собрано на 19% тепличных овощей больше, чем годом ранее