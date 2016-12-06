Рим, 6 декабря, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В ночь на 5 декабря население Италии не спало и следило за подсчетом голосов. Такой результат референдума невозможно было представить, потому что «нет» не только победило, оно восторжествовало. И крайне важно, что явка была очень высокой. Это было поистине всенародное голосование, оно не оставило места для интерпретации и двусмысленности. Наутро в стране царила атмосфера праздника и эйфории, в общественном транспорте, в магазинах и на заправках обсуждали только результаты референдума.

Official website of Ali Khamenei Маттео Ренци

Аналитики уже проводят параллели результата референдума в Италии с Брекситом и избранием Дональда Трампа. «В очередной раз запугивание и пропаганда через традиционные средства массовой информации оказались неэффективными. Старые правила пропаганды и манипуляции, чтобы влиять и запугать людей, больше не являются эффективными, как и раньше. Итальянцы сказали нет истеблишменту и транснациональным и европейским элитам, которые правили в эпоху глобализации Европы, ограничивая и суверенитет Италии. Итальянцы, как и американцы, как англичане, хотят реальных перемен, они хотят вернуть контроль над своей собственной судьбой. Это и есть революция», — восклицает со страниц газеты Il Giornale обозреватель Марчелло Фоа.

В теории итальянские граждане отказались от конституционной реформы правительства Маттео Ренци, реформа затрагивала основополагающие принципы демократии и республики и была нацелена на децентрализацию власти. Оппозиционеры Ренци с радостью подхватили его обещание уйти в отставку, если выиграет «нет». Это и стало главным козырем в агитации населения. На референдуме итальянцы голосовали не за реформы, они видели в этом референдуме единственную возможность отправить правительство Ренци в отставку. Поэтому вопрос «да» или «нет» рассматривался так: «за» или «против» Ренци. А ведь всего лишь менее чем три года назад Маттео был представлен как экстраординарный новатор, его же соратники по партии считали чуть ли не единственной реальной надеждой для Италии, но с течением времени он показал свое истинное лицо. На многих карикатурах премьер-министра представляли как Пиноккио, который много болтает и постоянно врет. Некоторое время итальянцы прислушивались, даже доверяли обещаниям, но постепенно стало понятно, что и этот состав правительства не способен вывести страну из кризиса, безработица нарастала, мигранты прибывали, и первые ростки недоверия переросли в настоявшую ненависть.

И концентрация этой самой ненависти поразила самого премьер-министра в самое сердце. «Я сделал то, что я должен был сделать. Я предложил правильные реформы. Я боролся против самой отвратительной касты. Если меня не хотят, я ухожу с чистой совестью», — так сказал премьер-министр своим соратникам после ночной пресс-конференции. Его слова передает Il Corriere della Sera со ссылкой на свои источники в окружении Ренци. И это «я ухожу» следует понимать в широком смысле этого слова. Это не просто отказ от должности премьера, но и желание оставить пост секретаря Демократической партии. «Я не думал, что меня так сильно ненавидят, — признался Ренци и добавил: — Это концентрированная, чистая ненависть». И обращался он не к итальянцам, а к оппозиции в своей же родной Демократической партии. Согласно тому, что сообщает Corriere della Sera, Ренци добавил, что теперь коалиция «Нет» имеет карты в руках, и именно они должны решить, какое правительство сформировывать». «Я хочу их видеть, у них нет альтернативного лидера, они не имеют программы, а только общего врага, они были вместе только для того, чтобы победить меня, до конституционной реформы все равно никому не было дела», — с горечью признается Ренци.

На самом деле легко понять данные голосования по областям, когда весь юг страны дружно сказал «нет» реформе с пиками 75% в некоторых сицилийских городах. Но еще более интересны данные о типе избирателей, которые выступали против реформы, продвигаемой Ренци. Аналитический центр Info data для газеты Il Sole 24 Ore проанализировал голоса избирателей, данные показали, что против реформы Ренци выступили молодежь, безработные и лица с низким уровнем дохода. Голосуя «нет» на референдуме, граждане указали пальцем на правительство, которое не в состоянии обуздать экономический кризис, не находя пути роста. Особенно в южных городах, где «нет» превысило 70% среди людей моложе 30 лет, а также старше 65. Громкое «нет» также нашло благодатную почву среди молодых безработных в группе от 18 до 29 лет. Наиболее значимым примером является городок на Сицилии Кальтаниссетта, где 54,8% населения моложе 30 лет не имеет работы: здесь за реформы проголосовали лишь 28,9%.

Первые моменты эйфории в народе сменились растерянностью. Да, удалось сохранить демократию, которая, как считает население республики, была поставлена под угрозу этим абсурдным референдумом. А что дальше? Итальянцы понимают, что их ждет жесткий период неопределенности, нынешний политический сценарий не предусматривает каких-либо надежных фигур на пост премьера, все понимают, что комик Беппе Грилло (партия «Движение 5 звезд») или Маттео Сальвини (лидер партии «Лига Севера», которого недолюбливают в южной части страны) не способны управлять Италией. Тем не менее, как считают граждане республики, это не время для паники, следует и дальше принимать активное участие в политической жизни страны, чтобы понять, если это возможно при данных условиях, кто может представлять меньшее зло.

Тем временем, как сообщил канал Rai news 24, президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра Маттео Ренци отложить время ухода в отставку до момента одобрения закона о бюджете на 2017 год. Этот закон, подготовленный и представленный правительством, может быть рассмотрен парламентом до конца текущей недели.