Вашингтон, 6 декабря, 2016, 09:17 — ИА Регнум.

Употребление табака даже в небольших количествах приводит к повышению риска ранней смерти на 69%. К такому выводу пришли американские специалисты, изучившие вредные привычки 290 тыс. пожилых соотечественников, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Killsmoke.ru Сигарета

Авторы работы отмечают, что сегодня и среди курильщиков, и среди ряда исследователей распространена точка зрения, согласно которой небольшое число сигарет, которые человек выкуривает за день, не грозит его здоровью пагубными последствиями. Чтобы проверить это, ученые проанализировали статистику, собранную службами здравоохранения США с 1995 года.

Оказалось, что для человека, который выкуривает хотя бы одну сигарету в день, в 9 раз возрастает опасность развития рака легких и смерти от него. Для тех, кто курит до 10 сигарет в день, риск рака увеличивается в 12 раз, а вероятность ранней смерти — на 87%. По мнению ученых, это говорит о необходимости не только сокращения числа выкуриваемых сигарет, но и полного отказа от курения.