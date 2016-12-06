Москва, 6 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Рубль открылся гэпом вниз, в моменте пустив доллар за пределы уровня 64 руб., однако большую часть дня американская валюта провела под давлением. Впрочем, эффект от удорожания нефти снова оказался ограниченным, о чем говорят неудачные попытки тестирования сильной поддержки в районе 63,50 рубля, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Доллар в очередной раз удержался над отметкой 63,50 рубля, несмотря на то, что баррель Brent в моменте обновил максимумы в зоне 55,30. Покупателей по-прежнему отпугивает фундаментально сильный USD, который демонстрирует временную слабость. Кроме того, сказывается приближение выплат по внешнему долгу, которые составят в декабре 17 млрд руб. Сырьевой сегмент переключился на встречу ОПЕК с независимыми производителями, рассчитывая на позитивный исход сделки», — пояснил Ковалев.

«Шансы нефти на повторное тестирование отметки 55 по-прежнему высоки. А значит, в ближайшее время доллар может снова попытаться пробить поддержку 63,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 6 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара к рублю. Евро установлен на отметке в 67,7660 рубля, он опустился на 70,43 копейки. Доллар США потерял к рублю 22,86 копейки — до 63,9242 рубля. Цена на нефть марки Brent снижалась на 0,78%, до 54,51 долларов за баррель.