Правительство распределило 5 млрд рублей 20 успешным регионам России
Москва, 6 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ. распределены дотации субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. Дотации в размере 5 млрд рублей предоставляются бюджетам 20 регионов России, сообщается на сайте правительства РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубли
Первые три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей.
Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 декабря 2016 года.
|Субъект Российской Федерации
|Размер дотации (тыс. рублей)
|Республика Адыгея
|210 545,6
|Республика Ингушетия
|213 396,9
|Кабардино-Балкарская Республика
|343 605,1
|Республика Марий Эл
|156 991,5
|Республика Мордовия
|274 899,7
|Республика Саха (Якутия)
|270 881,6
|Республика Татарстан
|162 114,5
|Камчатский край
|163 830,7
|Ленинградская область
|348 341,7
|Липецкая область
|280 462,4
|Магаданская область
|208 528,1
|Мурманская область
|217 713,1
|Сахалинская область
|286 600,9
|Тамбовская область
|349 724,4
|Тверская область
|156 197,7
|Тульская область
|344 964,4
|Город Санкт-Петербург
|212 945,7
|Ненецкий автономный округ
|349 906,6
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|158 163,1
|Чукотский автономный округ
|290 186,3
|Всего
|5 000 000