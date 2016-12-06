Москва, 6 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ. распределены дотации субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. Дотации в размере 5 млрд рублей предоставляются бюджетам 20 регионов России, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубли

Первые три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 декабря 2016 года.

Субъект Российской ФедерацииРазмер дотации (тыс. рублей)
Республика Адыгея210 545,6
Республика Ингушетия213 396,9
Кабардино-Балкарская Республика343 605,1
Республика Марий Эл156 991,5
Республика Мордовия274 899,7
Республика Саха (Якутия)270 881,6
Республика Татарстан162 114,5
Камчатский край163 830,7
Ленинградская область348 341,7
Липецкая область280 462,4
Магаданская область208 528,1
Мурманская область217 713,1
Сахалинская область286 600,9
Тамбовская область349 724,4
Тверская область156 197,7
Тульская область344 964,4
Город Санкт-Петербург212 945,7
Ненецкий автономный округ349 906,6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра158 163,1
Чукотский автономный округ290 186,3
Всего5 000 000