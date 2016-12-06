Москва, 6 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ. распределены дотации субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. Дотации в размере 5 млрд рублей предоставляются бюджетам 20 регионов России, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Первые три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и Ленинградской областей.

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 декабря 2016 года.