Москва, 6 декабря, 2016, 07:43 — ИА Регнум. В Общественной палате (ОП) России 7 декабря пройдут слушания при участии депутатов Государственной думы, на которых планируется принять резолюцию об освобождении от ответственности за повреждение машин во дворах водителей скорой помощи и МЧС. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии ОП по безопасности Дмитрий Чугунов, пишет газета «Известия».

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Чугунов, который также является лидером общественного движения «СтопХам», заявил, что скорая помощь и пожарные машины должны иметь возможность въезжать во дворы беспрепятственно. Между тем дворы зачастую заполнены автомобилями, к тому же припаркованными так, что проезд оказывается загорожен.

Если это нужно для проезда скорой помощи или машины МЧС, такие автомобили нужно разрешить таранить, считает Чугунов. Возмещение ущерба ляжет на страховые компании.

«Большая захламленность дворов, особенно в спальных районах, приводит к тому, что врачам приходится пробираться пешком», — сказал Чугунов.

В результате порой трудно доставлять до машины скорой помощи пациента, к тому же на это тратится дополнительное время. Та же ситуация с пожарными автомобилями.

«У нас есть по ГОСТу зоны для парковки машин МЧС, но они тоже часто заставлены автомобилями жителей. И пожарные машины не то что встать во дворе не могут, а часто даже передвигаться по нему», — сказал он. Чугунов отметил, что владельцы автомобилей оставляют место для проезда, но его достаточно лишь для движения по двору легковушек: грузовая машина не сможет проехать.

Комментируя эту инициативу, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин заявил, что тема важная и требует законодательного регулирования. Но как именно — нужно обсуждать, возможно, даже с пересмотром градостроительных норм.

«Пожарные машины и скорая помощь из-за припаркованных автомобилей не могут проехать к подъезду. И, стараясь не повредить чужое имущество, они теряют время. А в итоге потеря этих минут приводит к более тяжким последствиям», — сказал он.

Марданшин обратил внимание на то, что ущерб от сгоревшего дома не сопоставим с ущербом от повреждения автомобиля. Целесообразно было бы проработать соответствующий законодательный механизм.

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