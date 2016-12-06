Сямэнь, Китай, 6 декабря, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Первый заместитель мэра г. Сямэнь — столицы провинции Фуцзянь Чжэн Юньфэн арестован по подозрению в неоднократном нарушении трудовой дисциплины. С соответствующим заявлением выступил представитель Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины.

Wallsbox.ru Фемида

Чжэн Юньфэн уже уволен с госслужбы и исключен из КПК. Внутреннее расследование в отношении экс-чиновника началось в августе 2016 г. Спустя несколько месяцев у проверяющих уже собралось достаточный объем доказательств, в результате чего материалы проверки были переданы в Верховную народную прокуратуру, пишет «Синьхуа».

Бывший замглавы Сямэня отказался прокомментировать свой арест. Защита намерена обжаловать арест экс-чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 августа Промежуточный народный суд г. Гуйян начал рассмотрение дела в отношении экс-заместителя секретаря КПК в провинции Юньнань Цю Хэ. Бывшего чиновника подозревают в неоднократном получении взяток и уклонении от уплаты налогов.