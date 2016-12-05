Вашингтон, 6 декабря, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Вашингтон осуждает любые нападения на медицинские учреждения в Сирии, однако не имеет подтверждения атаки сирийских оппозиционных сил на российский госпиталь в Алеппо. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

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«Мы, безусловно, осуждаем любые обстрелы госпиталей и медицинских объектов как со стороны повстанцев, так и со стороны режима», — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он добавил, что «видел сообщения» об обстреле госпиталя в Алеппо, но у Госдепартамента «нет возможности подтвердить их».

При этом Марк Тонер заверил, что Вашингтон никогда не предоставлял сирийской оппозиции координат для нанесения ударов. «Мы никогда не делаем этого. Это совершенно не соответствует правде», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в результате атаки боевиков сирийской оппозиции по развернутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю погибли две российские женщины-медики, тяжёлые ранения получил врач-педиатр, также при обстреле пострадали мирные жители.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ответственность за обстрел госпиталя в Алеппо лежит на США, Великобритании, Франции и других странах, сочувствующих террористам. В Минобороны не исключили, что обстрелявшие госпиталь боевики могли получить координаты от американских военных.