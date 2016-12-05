София, 6 декабря, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) выразила готовность участвовать в реализации проекта строительства АЭС «Белене» в Болгарии. Как сообщает пресс-служба болгарского правительства, речь об этом шла на встрече представителей CNNC с членами Совета министров республики 5 декабря в Софии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В переговорах, состоявшихся по инициативе китайской стороны, приняли участие премьер-министр Болгарии в отставке Бойко Борисов, а также вице-премьер и министр энергетики в отставке Томислав Дончев и Теменужка Петкова.

«В ходе встречи премьер-министр Борисов отметил, что проект «Белене» может быть реализован на коммерческой основе, без государственных инвестиций и каких-либо долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии. Представители китайской корпорации подтвердили свою готовность участвовать в проекте на таких условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская компания выразила готовность после выплаты Национальной электрической компанией Болгарии задолженности «Атомстройэкспорту» приобрести произведённое российской стороной оборудование. «Это позволит отделить активы в проектной компании и начать процедуру приватизации», — сообщает пресс-служба.

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Китайская национальная ядерная корпорация является преемником китайского министерства по атомной энергетике. В настоящее время компания оперирует шестнадцатью реакторами в Китае и ведёт строительство ещё девяти, являясь единственным производителем ядерного топлива в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии «Граждане за европейское развитие Болгарии». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. До полного погашения всей суммы ущерба также ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро.

В конце ноября Москва и София заключили соглашение об условиях урегулирования долга по АЭС «Белене», в соответствии с которым «Атомстройэкспорт» отказался от процентов по задолженности при условии погашения болгарской стороной всей суммы до 15 декабря 2016 года.

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