Минск, 6 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум.



Pixabay.com Нефть

Специалисты белорусской государственной компании «Белоруснефть» приступили к выполнению операций по ГРП на Украине, сообщает пресс-служба белорусской госкомпании.

«Белорусские нефтяники приступили к выполнению операций по гидроразрыву пласта по контракту с ПАО «Украгаздобыча». В соответствии с договорами, специалисты Тампонажного управления проведут 50 операций ГРП в Полтавской области», — сказано в официальном сообщении.

В белорусской госкомпании отметили, что дли неё «это первый подобный масштабный проект по нефтяному сервису на Украине». Ранее операции по ГРП на Украине осуществляли компании из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, также 5 декабря «Белоруснефть» сообщила о выполнении в соответствии с договором с ООО «Роснефть-Ставропольнефтегаз» полевых исследований на Ачикулакском и Владимировском месторождениях ПАО «НК «Роснефть». Работы были выполнены досрочно.

Напомним, гидроразрыв (он же гидравлический разрыв) пласта вызывает большую обеспокоенность экологов и в ряде стран такие операции запрещены. Помимо Франции, Болгарии, Нидерландов, Великобритании такие операции запрещены и в ряде штатов США, и в ЮАР. В России, Белоруссии и на Украине они легальны. Впервые операция по ГРП была проведена в США компанией Halliburton в 1947 году. Особые надежды новые власти Украины возлагали на добычу углеводородов в регионах, охваченных военным конфликтом, что побудило приглашённые западные компании отказаться от выполнения контрактов под обещания сверхдоходов.

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