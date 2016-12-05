Порт-оф-Спейн, 5 декабря, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Социальные сети стран Карибского бассейна взорвали истории женщин и подростков, ставших жертвами сексуального насилия и домогательств. Эту тему подняли две женщины из Барбадоса. После чего обсуждение проблемы сексуального насилия в карибских странах приняло в соцсетях региональный характер.

Тициан. Тарквиний и Лукреция (фрагмент). 1571

Представительницы слабого пола разной этнической принадлежности, возраста, социальных групп делятся своими горькими воспоминаниями о пережитом и выражают озабоченность высоким уровнем сексуального насилия в регионе, в том числе в семьях, сообщает Global Voices. Женщины говорят и о том, что после пережитого насилия они всю жизнь живут с психологической травмой, а страх вновь подвергнуться нападению деформирует их поведение.

«Я постоянно начеку после случившегося. Готова к самообороне. Оглядываясь, иду к своей машине. Быстро открываю дверь. Немедленно блокирую дверь. Вздох облегчения», — делится своими переживаниями ранее подвергшаяся сексуальному насилию Чо Сундари.

Тринидадский адвокат Джастин Фелпс отметил, что большинство этих историй произошло с женщинами в детстве. Полиция зачастую не вмешивается и даже негативно реагирует на жалобы жертв. Родители замалчивают подобные истории, комментирует Caribbean News Now,

Комментаторы в соцсетях отмечали, что велик процент случаев уличного сексуального насилия. И что аргумент, якобы женщина своей одеждой может спровоцировать насильника, не выдерживает никакой критики.

В ходе дискуссии звучало мнение, что сексуальное насилие является частью брутальной карибской субкультуры. Но с этим необходимо бороться, уверены карибские женщины.

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