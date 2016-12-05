Минск, 5 декабря, 2016, 18:24 — ИА Регнум. «Ничего особенного в этом нет», — заявил сегодня, 5 декабря, корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая решение президента Белоруссии Александра Лукашенко уволить главу своей администрации Александра Косинца и его первого зама Константина Мартынецкого.

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«Лукашенко никогда не дорожил кадрами, а к администрации у него давно есть претензии», — констатировал белорусский политолог. По его мнению, в кадровом решении руководителя республики просматриваются две основные причины и обе они связаны с проблемными вопросами в деятельности администрации президента. Одним из таких вопросов является решение проблемы «кадрового голода президентской вертикали».

«Либо администрация не смогла, как того хотел президент, предложить креативные идеи, либо предложили что-то такое, что идет в разрез со взглядами Лукашенко. И в том, и в другом случаях результат был очевиден», — сказал Радов. «Другое дело, что ничего эти перемены не изменят в жизни белорусов, — констатировал эксперт. — Всё это простые кадровые перестановки и не более».

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