Лондон, 5 декабря, 2016, 17:26 — ИА Регнум. «Евросоюз готов дать денег за мир в Сирии. Всем, и Асаду в том числе, — утверждает корреспондент издания Ричард Спенсер. — Запад понял, что развязка конфликта близка и результат боев за Алеппо будет не в его пользу. Америка как партнер по сирийским переговорам ушла на второй план. Теперь все взгляды устремлены на Федерику Могерини, которая уже встречалась с представителями всех групп оппозиции и объяснила новые идеи Евросоюза насчет того, что нужно сделать в Сирии». В качестве сладкой пилюли предложила финподдержку обеим сторонам.

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«Слова «политическое урегулирование» по-прежнему звучат, но про отстранение Асада европейские политики предпочитают сейчас не вспоминать, отложив этот вопрос на потом. Главное в настоящий момент — сохранить имеющиеся демократические институты в Сирии, а укрепляя их, можно и Асада выдавить», — развивает мысль европолитиков автор.

«Могерини собирается озвучить план действий, который пока никому не ясен. Известно только, что Евросоюз заинтересован в прекращении войны, потому что это — прекращение потока беженцев в Европу. Но это будет стоить денег. Деньги придется платить и оппозиционерам, и правящему режиму, чтобы купить их лояльность и согласие на прекращение боев и дальнейшее совместное проживание», — резюмирует журналист.

Турцию Евросоюзу купить не удалось. Сдерживать поток иммигрантов в Европу Анкара желанием не горит. Впрочем, обещанные миллиарды за эту работу ЕС ей не заплатил. Теперь в Европейском сообществе рассчитывают, что удастся провернуть этот трюк с Сирией.