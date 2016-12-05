Москва, 5 декабря, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит Генпрокурора Юрия Чайку разобраться в ситуации вокруг Спасо-Андроникова монастыря в Москве.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Прихожане уверены, что на территории древнего некрополя ведется незаконное строительство, уничтожаются древние захоронения. А объекты самого монастыря, где сейчас располагается музей, в результате предстоящей реконструкции могут потерять свою уникальность», — отметила депутат на своей странице в Facebook.

Правоохранительные органы и специалисты в данной сфере должны дать соответствующие заключения. «Нельзя допустить уничтожения странички нашей истории», — считает депутат.