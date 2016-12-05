Симферополь, 5 декабря, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Крыму появление снега коммунальные и экстренные службы традиционно воспринимают как экстренную ситуацию: увеличивается количество ДТП на дорогах, в городах возникают новые пробки, приходится расчищать дороги в горах, ломаются котельные. Со 2 декабря северную и центральную часть Крыма засыпает снегом, он подтаивает днём и подмерзает к вечеру, образуя корку льда на дорогах и тротуарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

Крымчане не привыкли к снежным зимам, но привыкли справляться с трудностями. На плато Ай-Петри, что над Ялтой, спасателям пришлось заниматься эвакуацией роженицы по заснеженным дорогам, техникой помогли местные жители. Вызов на пульт оперативного дежурного «Крым-СПАС» пришел 4 декабря в 19:30: эвакуация из воинской части, расположенной на горе Бадене-Кыр (Ай-Петринское плато) в Ялтинский роддом потребовалась жительнице воинской части 1996 года рождения, находящейся на 39 неделе беременности. При этом дорога с Ай-Петри была закрыта снежной лавиной (явление для горного Крыма редкое, но случается) и многочисленными «перемётами. Пятеро спасателей с поста «Ай-Петри» передали беременную женщину в руки специалистов дежурной смены в районе 50-го километра трассы «Бахчисарай-Ялта».

«Эвакуация девушки стала возможна только с привлечением снегохода, предоставленного одним из неравнодушных жителей посёлка Охотничий, — рассказали в пресс-службе «Крым-СПАСа». — Спасателям пришлось преодолеть расстояние в 7 км в сложных погодных условиях, чтобы доставить девушку к автомобилю. В 22:35 девушка была успешно доставлена в роддом Ялты для оказания медицинской помощи».

В «Крым-СПАСе» отмечают, что спасатели были готовы принимать роды на месте, в случае необходимости. Но по итогу медики утверждают, что роды начнутся в течение ближайших нескольких суток. За благополучие семьи с Ай-Петри теперь держит кулаки весь горно-спасательный отряд ялтинского региона: названивают в роддом регулярно.

В Бахчисарае около 30 многоэтажек остались без отопления из-за аварии на котельной, сообщили в Мининформе республики. В ведомстве обещают, что аварию устранят в течение рабочего дня.

В соцсетях пользователи 3 декабря ругались на «Крымавтодор» за неубранную дорогу на Ангарском перевале — трасса «Симферополь-Алушта». «Ангарский перевал. Снег, гололед, штормовой ветер. Снегоуборочной или спецтехники на 10:00 нет», — написал на своей странице в Facebook активист ОНФ Алексей Волков.

Заметной работа коммунальных служб на дорогах Крыма стала только к утру 4 декабря: расчистили основные дороги и трассы, где-то посыпали. «Бригады и спецтехника работают в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций на дорогах не выявлено, все дороги открыты для движения», — сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

По данным «Крым-СПАСа», за эти выходные спасателям пришлось вытаскивать из снежных сугробов две «скорые», эвакуировать 16 человек из застрявшего в снегах пассажирского автобуса, а также совместно с сотрудниками ГИБДД регулировать движение в районе дорожного затора, случившегося из-за ДТП.

Крымские автолюбители не приучены к езде по снегу и гололёду. На въезде в Симферополь со стороны Николаевки образовалась пробка — на кольцевой дороге перед улицей Героев Сталинграда. «Лёд на дороге затрудняет выезд транспорта с моста, ведущего с улицы Маршала Жукова и с николаевской трассы. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на трассе Симферополь — Николаевка», — сообщает корреспондент ИА «Крыминформ» с места происшествия.

В одном только Симферополе на «антигололёдную обработку» ушло почти 700 тонн посыпочного материала. «В минувшие выходные для обеспечения безопасности движения на улицы города вышли 6 единиц специализированной техники. На антигололедную обработку дорог города было израсходовано 690 тонн песчано-солевой смеси», — сообщили в пресс-службе муниципального унитарного предприятия «Экоград».

Продолжая бороться с гололёдом, «Экоград» рекомендует жителям города «ограничить поездки на личном автотранспорте без крайней необходимости».

Самая сложная ситуация в Севастополя: администрация города перенесла аппаратное совещание из-за того что чиновники не смогли вовремя доехать на работу в центр города. Пользователи соцсетей негодуют из-за бездействия коммунальных служб. В специализированных группах массово публикуются фотографии с мест ДТП. По сообщениям пользователей, из-за неубранной гололедицы парализовано движение на улицах Острякова, Хрюкина, Геловани, Хрусталёва, Большая Морская, спуске от площади Восставших к Адмирала Октябрьского, на площадях Лазарева и Ушакова в центре города, спуски к железнодорожному вокзалу и подъёмы от него.

По данным синоптиков, снегопадов в ближайшие дни будет меньше, но похолодание ожидается до 12 градусов мороза к середине недели.

Керченская паромная переправа после ледяного шторма на выходных заработала в обычном режиме.

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