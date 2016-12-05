Душанбе, 5 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с поздравлением Шавката Мирзиёева в связи с его избранием на пост главы Узбекистана, сообщает пресс-служба таджикского лидера сегодня, 5 декабря.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

«В Таджикистане Вас знают и уважают как сторонника последовательного развития отношений дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что дальнейшее плодотворное взаимодействие между Таджикистаном и Узбекистаном отвечает коренным интересам наших народов, связанных многовековыми традициями добрососедства, дружбы и взаимоуважения, у истоков которых стояли такие великие мыслители Востока, как Джами и Навои. Сохранение и приумножение всего созидательного в историческом наследии взаимоотношений наших народов возлагает на нас большую ответственность, и мы готовы совместно с Вами приложить все необходимые усилия на этом поприще», — говорится в послании.

Эмомали Рахмон отметил, что избрание на столь высокий пост говорит о широкой поддержке народом и пожелал здоровья и счастья новому главе узбекского государства, а также успехов в «государственной деятельности на благо процветания дружественного Узбекистана, а его братскому народу — мира и устойчивого прогресса».

Более того, состоялся и телефонный разговор двух глав соседних республик, в ходе которого стороны обсудили вопросы развития таджикско-узбекских отношений. Как подчеркивает пресс-служба президента Таджикистана, беседа прошла «в атмосфере искренности, дружбы и взаимопонимания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным подсчетам, премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил 88,61% голосов избирателей на прошедших накануне выборах на пост главы государства. Однако окончательные итоги голосования будут объявлены только 14декабря 2016 года.