Москва, 5 декабря, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Законопроект о защите животных находится в приоритете Госдумы, второе чтение инициативы, направленной на ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, нижняя палата парламента может принять во втором чтении весной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом сообщила глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева («Единая Россия») по итогам совещания в Госдуме.

rihaij Собака

В Госдуме состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с зоозащитниками, принято решение о создании рабочей группы по подготовке уже принятого в марте 2011 года нижней палатой парламента законопроекта о гуманном отношении к животным ко второму чтению. Отметим, что это уже вторая встреча Володина с представителями общественности на эту тему — первая состоялась в августе, когда он был первый замглавы администрации президента РФ.

«За все эти 5,5 лет к нам не поступило, несмотря на огромное количество скандалов по всей стране, ни одной поправки, и до сих пор не выполнено поручение тех лет, когда Минсельхоз должен быть как-то отрегулировать нормы», — отметила Тимофеева.

Приоритеты

Принятый в первом чтении законопроект — широкий, охватывает несколько направлений. «На сегодня закон должен был отрегулировать все на свете: и домашних животных, и бродячих животных, и сельскохозяйственных, и служебных, и цирковых животных», — напомнила Тимофеева.

По мнению парламентариев, следует выделить приоритетные направления инициативы и сконцентрировать работу вокруг них. «На сегодня мы хотим посмотреть, что нужно отрегулировать в первую очередь — если мы говорим о гуманном отношении (к животным), (следует говорить) об ужесточении наказания за выкладывание видеоконтента, мы хотим посмотреть, какова ситуация с притравочными станциями. Взять несколько направлений — самые скандальные, которые не отрегулированы», — пояснила глава профильного комитета.

Сроки

По словам Тимофеевой, «все поправки будут вноситься после тщательного обсуждения с экспертным сообществом», комитет настроен представить доработанный законопроект на обсуждение нижней палаты парламента весной 2017 года.

«Представители комитета и представители общественности, мы сядем за стол переговоров, мы проведем инвентаризацию закона, вычленим приоритизацию, что нужно сделать быстро, что уже устарело, что войдет в закон ко второму чтению. Есть понимание, что без общественности нам не принять грамотный закон», — заверила глава комитета.

Речь идет не о животных — о людях

Председатель попечительского совета Фонда помощи животным Леонид Ярмольник настаивает на оперативности принятия закона. «Я хочу, чтобы при моей жизни закон был принят, я уже 12 лет занимаюсь этой темой», — сказал он журналистам по итогам обсуждения. «Ни штрафов, ни наказания за жестокое обращение с животными — ничего этого нет», — обеспокоен он.

Живодеров надо наказывать, «другого пути нет, уговорить никого невозможно», считает общественник.

«Мы сдвинемся с мертвой точки, я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев будет принят закон, который заставит — я нарочно говорю — заставит к животным относиться людей так, чтобы нам не было стыдно перед ними», — заявил он. «Вообще речь идет не о животных, речь идет о воспитании подрастающего поколения. Если дети видят, как убивают животных, то из этих детей ничего хорошего не получится никогда, тогда у нас нет будущего», — уверен Ярмольник.

Вплоть до уголовной ответственности

«Я хочу, что когда вы идете гулять в парк, в сквер, чтобы вас не укусила собака — это всегда виноват человек, владелец собаки, (однако) эта позиция вызывает скандал. И я хочу, чтобы вашу собаку, с которой вы гуляете, чтобы какой-нибудь сумасшедший догхантер не убил вашу собаку, чтобы он отвечал практически как за убийство человека, я на этом настаиваю», — рассказал Ярмольник.