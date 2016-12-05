Ташкент, 5 декабря, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шовкат Мирзиёев получил 88,61% голосов избирателей на выборах президента республики, сообщил глава ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Кандидат от Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Сарвар Отамурадов получил 2,35% голосов избирателей, кандидат от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Нариман Умаров — 3,46%, кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов получил 3,73% голосов избирателей.

Окончательные результаты выборов президента Узбекистана будут объявлены 14 декабря.