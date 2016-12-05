Владикавказ, 5 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого выступает бывший директор профессионального футбольного клуба «Алания» Александр Стельмах. Его обвиняют в превышении полномочий и невыплате налогов в крупной сумме, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В деле рассматриваются несколько эпизодов деятельности 55-летнего директора и называются довольно крупные денежные суммы. Суду предстоит установить вину подсудимого при заключении договора с организацией «Boutique Football LLP», зарегистрированной в Великобритании, которая должна была за вознаграждение осуществлять поиск футболистов и сопровождать трансфер футболистов. Кроме того, эта компания должна была содействовать в подписании договоров со спортсменами при переходе их в ФК «Алания».

По документам, подписанным директором в 2011 году в нарушение устава клуба и без согласования с его наблюдательным советом, футбольный клуб обязался выплатить компании за услуги 1 млн евро, что по курсу на тот момент времени соответствовало 39,960 млн рублей.

В 2012 году за переход одного футболиста Заурбека Плиева было перечислено 840 тысяч евро, чем нанесен ущерб ФК «Алания» на сумму более 34,7 млн рублей.

Еще одно обвинение, по которому придется отвечать бывшему директору, стало невнесение в 2013 году в качестве налога на доходы физических лиц за пять месяцев суммы в размере более 42 млн рублей.

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Футбольный клуб «Алания» завершает свою историю

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено еще осенью 2014 года. Как выяснили сотрудники управления ФСБ России по РСО-Алания и управления по борьбе с коррупицией МВД, согласно трансфертному договору, заключенному между президентом частного учреждения «Футбольный клуб Астана» и директором «Алании» футболист Плиев перешел в северо-осетинскую команду на бесплатной основе.