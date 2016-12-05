Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Ледокол «Невская застава» вышел на пробивку канала от Большого Обуховского (Вантового) до Володарского моста в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что уровень воды в районе последнего моста почти на полтора метра поднялся над ординаром, сообщили 5 декабря в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Gov.spb.ru Ледокол «Невская Застава»

«Пробивка канала позволит стабилизировать ледовую ситуацию на Неве, позволит понизить уровень воды в районе Володарского моста», — пояснил начальник отдела координации аварийных работ комитета Игорь Березин.

Пробивка канала во льду на Неве предотвратит возможное подтопление территорий, отмечают специалисты.

Как сообщалось, в Петербурге и Ленобласти 5 декабря отмечается штормовой ветер, снег с дождем и другие неблагоприятные погодные явления.

Напомним, в ноябре из-за раннего прихода зимы в акватории Невы в районе Петербурга оказались скованы льдами несколько торговых судов. Для того, чтобы исключить их неуправляемый дрейф на невские мосты, пришлось задействовать два ледокола и буксиры. Это помогло вызволить суда из ледового плена и предотвратить возможные ЧП.

Именно ледокол «Невская застава» сыграл ключевую роль в спасении застрявшего в Неве сухогруза «Омский-132». Городской ледокол, созданный специально для условий Санкт-Петербурга, оказался самым приспособленным для движения в речной шуге.

Ледокол «Невская застава» имеет длину 41,5 метров, ширину 11,8 метров, осадку 3,8 м, полное водоизмещение 900 тонн, ледопроходимость 0,6−0,7 метра. Ежегодно ледокол сохраняет безопасную гидрологическую обстановку на водоемах Санкт-Петербурга.