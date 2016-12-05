Москва, 5 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В России 81% граждан страны считают себя счастливыми людьми. Этот показатель не опускается ниже 80% последние два года, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным социологов, процент счастливых людей высок во всех основных социально-демографических группах. Таковыми себя считают 88% граждан страны возрастом от 18 до 24 лет, и 95% людей с высоким достатком. Старше 60 лет счастливыми себя назвали 76% респондентов и 55% тех, кто жалуется на свое материальное положение.

Не чувствуют себя счастливыми 15% респондентов. Недовольство и грусть у них вызывают материальные затруднения (у 7% опрошенных), низкая зарплата и ее задержки (4%), а также безработица (3%).

Залогом счастливой жизни опрошенные назвали традиционные ценности: семью (20%), детей (20%). Еще 14% отметили работу, 13% — здоровье, свое благополучие и благополучие близких — еще 13%.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проходил 5−6 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах среди 1,6 тыс. человек. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.