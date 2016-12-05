Вашингтон, 5 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Наиболее надежным автомобилем, представленным на рынке Соединенных Штатов, признан японский Toyota Prius. В число самых безопасных также вошли Infiniti Q70 и Lexus CT, сообщает pokatim.ru.

Rx365.cn Toyota Prius

В десятку самых надежных легковых автомобилей вошли шесть «японцев», три автомобиля немецких брендов и одна американская модель. Четвертое и пятое места заняли кроссовер Audi Q3 и внедорожник Lexus GX 460. Далее идут Lexus GS, Mercedes-Benz GLC, Audi Q7, Chevrolet Cruze и Toyota 4Runner.

Среднеразмерный гибридный Toyota Prius выпускается с 1997 года. Отличительными чертами автомобиля всегда являлись экономичностью и безопасность, его характерной особенностью является отсутствие холостого хода. Модель производят предприятия в Японии и Китае. В январе 2017 года ожидается выход нового гибридного Toyota Prius на индийский рынок.