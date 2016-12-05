Таллин, 5 декабря, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Действующий в Эстонии акциз на алкоголь в несколько раз превышает установленные директивой Европейского союза минимальные ставки, при этом запланировано его дальнейшее повышение. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает эстонское Raadio 4 со ссылкой на производителей алкогольной продукции.

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Производители называют планы правительства по увеличению нынешних акцизов вдвое за ближайшие четыре года «неожиданным» и «шокирующим». По их утверждению, новый Кабинет министров не обсуждал с ними планируемые решения и они узнали о росте акцизов благодаря СМИ.

На сегодняшний день акциз на слабый алкоголь (пиво, сидр) в Эстонии составляет в среднем 21 евроцент за литр продукции, что в 4 раза выше, чем минимальные ставки в ЕС. После повышения акциза этот разрыв станет десятикратным. Уже сегодня в стоимости крепкого алкоголя 37,5% приходятся на акцизы, а в пересчете на литр водки, рома или джина это на 1,5 евро выше, чем в соседних Латвии и Литве.

По прогнозам производителей алкогольной продукции, из-за высоких акцизов рынок в 2016 году потерял порядка 20% клиентов. Все больше не только эстонцев, но и традиционных «алкотуристов Эстонии» финнов отправляются в соседнюю Латвию за покупкой горячительной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстонская ассоциация производителей и импортеров алкоголя сообщила, что в июне нынешнего года 18% потребленных в Эстонии крепких алкогольных напитков были приобретены в Латвии. По данным же Латвийской ассоциации пивоваров, за первое полугодие 2016 года в Латвии эстонскими алкотуристами было приобретено 2,5 млн литров пива, что составляет примерно 5% от общего объема латвийского пивного рынка. За первое полугодие в казну Латвии поступило на 26% процентов больше алкогольного акциза, чем за тот же период 2015 года. В свою очередь, увеличив акциз в 2006 году на 15%, эстонское государство потеряло семь млн евро бюджетных поступлений.