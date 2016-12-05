Лондон, 5 декабря, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Ученые смогли уточнить происхождение главной святыни христианского мира — Гроба Господня в Иерусалиме, гробницы, где, согласно преданию, после распятия был погребен Иисус Христос. Изучение гробницы показало, что она является той самой, которую римский император Константин I нашел в IV веке, пишет The Independent.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Гроба Господня

Как рассказал археолог Фредрик Хиберт, когда белая плита из мрамора, закрывающая гроб, была поднята, под ней находилась полка из известняка, на которую, предположительно, положили тело Христа. Ученые обнаружили в гробнице вторую плиту, неизвестную ранее. Она отличается от верхней плиты серым цветом и имеет гравировку в виде креста.

Специалисты считают, что изображение нанесли в XII веке крестоносцы. Оно говорит о том, что Гроб Господень является той самой гробницей, которую обнаружили император Константин I и его мать Елена. Теперь ученым предстоит выяснить, почему занимавшаяся раскопками Елена посчитала, что именно эта гробница является местом захоронения Иисуса Христа.

В IV веке император Константин повелел найти пещеру, в которой похоронили Христа. В 326 году его мать Елена прибыла в Иерусалим с целью паломничества и поиска христианских реликвий. Гроб Господень был обнаружен после того, как по приказу Константина срыли земляную насыпь возведенного здесь храма Афродиты.

В XV веке гробница была запечатана, чтобы сберечь реликвии от расхищения. Современные археологи вскрыли ее впервые за пять столетий.