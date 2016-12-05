Якутск, 5 декабря, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Главу Якутии Егора Борисова стоит не только отстранить от руководства республикой, но и привлечь к уголовной ответственности за политическую и экономическую коррупцию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, комментируя создание в администрации президента РФ списка регионов, глав которых нужно менять.

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«Глава Якутии, я считаю, подлежит удалению с должности с последующим привлечением к уголовной ответственности», — отметил общественник, констатировавший полный провал Егора Борисова по всем трём критериям оценки деятельности глав регионов: экономической ситуации, электоральном недовольстве и утрате доверия.

«Я думаю, стабильное экономическое положение в республике наблюдается только на бумаге и в карманах чиновников», — полагает Степан Петров. Он не верит отчётам правительства Якутии, в соответствии с которыми уровень средних зарплат растёт, процент населения с доходами ниже прожиточного минимума снижается, а продолжительность жизни и удовлетворённость качеством государственных и муниципальных услуг растут.

«За усредненными цифрами не видно реальной картины. Показатели зарплаты, я полагаю, завышены: большинство не получает заявленные 54 тысячи рублей, их зарплата находится на уровне 15−20 тысяч. Занижены социальные стандарты, в том числе прожиточный минимум около 16 тысяч рублей — в три раза: этой суммы не хватает на питание, оплату коммунальных услуг и приобретение зимней одежды. На селе тотальная безработица и безденежье, а население находится в кредитном рабстве по причине отсутствия достойных доходов, что вынуждает прибегать к займам по кабальным процентам», — отмечает общественник.

По мнению Степана Петрова, большинство безработных не обращаются в службу занятости, так как не видят смысла получать пособие размером чуть больше тысячи рублей. «Я считаю, что реальные результаты государственной политики доходов, проводимой в Якутии Борисовым, носят крайне негативный характер, способствуя физическому вымиранию населения и деградации общества», — отметил общественник.

Что касается электоральной поддержки, то и с этим у Егора Борисова есть проблемы, полагает Степан Петров: «В Якутии, пронизанной клановостью и кумовством, наверное, довольно только близкое окружение главы региона».

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Своё мнение общественник в частности аргументирует ситуацией с «Единой Россией»: «Вероятно, чиновники и бюджетники поддерживают партию в добровольно-принудительном порядке, боясь лишиться заработка. Запуганные бюджетники, держась за свои мизерные доходы, собирают подписи за кандидатов партии власти и голосуют за них, в обязательном порядке представляя фото листа голосования начальству, иначе грозит увольнение. Большинство не поддерживает главу и не ходит на выборы, не веря в их честность и видя отсутствие альтернативы», — также высказал своё мнение Степан Петров.

По его предположению, только 8% населения республики приводит к власти «Единую Россию», а остальных принуждают за неё голосовать. «Не исключаю вброса, «каруселей» и других махинаций. Результат не отражает объективного выбора народа», — подчёркивает Степан Петров.

Он считает возможным привлечение главы Якутии к ответственности в частности по делу основного предприятия связи Якутии — ОАО «Горизонт РТ». Общественник подозревает, что акции компании, реальная стоимость которых сотни миллионов, были проданы за 24 тысячи рублей подставной фирме.

«Некоторые подвижки в борьбе с коррупцией уже пошли. Возобновлено дело «Торглайна», когда руководителю ГУП «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» в пользу компании были незаконно перечислены десятки миллионов рублей», — обратил внимание общественник.

«Необходима не просто отставка главы Якутии, но и реализация принципа неотвратимости наказания, — считает он. — Это имеет принципиальное значение. Нужно, чтобы следующий руководитель знал, что на работе нужно работать, а не воровать».

Привлечь к ответственности главу Якутии, по мнению Степана Петрова, нужно для недопущения ситуаций, когда незаконные действия чиновников ставят под угрозу жизнедеятельность целого региона. Общественник полагает, что пример этого — ситуация с ОАО «Якутгазпром».

«Совершён рейдерский захват ОАО «Якутгазпром», имеющего стратегическое значение в теплоснабжении в суровых условиях Якутии, где зимой температура воздуха опускается до минус 50−60 градусов Цельсия. К управлению предприятием пришел менеджмент, не знающий специфику региона и нацеленный на зарабатывание денег в ущерб безопасности».

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«Мне кажется, что каждое антинародное действие Борисова (подписание незаконного документа, лоббирование интересов крупных корпораций в ущерб интересам местного населения, принятие ряда управленческих решений) несёт для него конкретную материальную выгоду в ущерб государственным и общественным интересам. Я полагаю, он гармонично вписался в российскую вертикаль коррупционного произвола и беззакония в России», — подытожил Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в структуре Управления внутренней политики Администрации президента формируется подразделение, которое через месяц-два представит на рассмотрение главе государства список субъектов РФ. Он будет разделён на три условные части: менять губернатора нужно; необходимости в этом нет; ситуация не очевидна, и по ней пока нет решения. На риски глав регионов отправиться в отставку, будут влиять плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство и утрата доверия.

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