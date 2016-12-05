Красноярск, 5 декабря, 2016, 10:06 — ИА Регнум. «В узком кругу политической тусовки давно курсируют слухи о недовольстве в администрации президента деятельностью Виктора Толоконского (губернатора Красноярского края — прим. ИА REGNUM )», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Андрей Селезнев.

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«На чем основаны эти слухи: на отголосках какой-то информации или это отражение глухого недовольства местной элитой «варягом», сказать трудно. По крайней мере эти слухи курсируют еще со времени проведения губернаторской избирательной кампании 2014 года и пока никак не материализовались в виде конкретных административных мер», — отметил он.

«Последние, довольно громкие заявления местных отделений КПРФ и партии «Патриоты России» за отставку Виктора Толоконского в связи с фальсификациями на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание сыграли злую шутку с инициаторами этих заявлений, — рассуждает политолог. — Пытаясь быть, как им казалось, в тренде по смене действующего губернатора края, они перешли красную линию, которая была им отведена в системной игре».

В итоге, по его словам, на ближайших выборах в Манский районный совет депутатов, «которые с точки зрения даже краевой политики должны были быть малоинтересной и незаметной избирательной кампанией, развернулась эпическая битва, которая вышла за рамки электоральных игр и вылилась в битье окон и порчу имущества противников».

«Как итог оппозиционеры были просто закатаны в асфальт: КПРФ была снята с выборов, а «Патриоты России» получили столь малый процент, что можно говорить о полном провале. После этого провала местное КПРФ и «Патриоты России» потеряли наступательный напор и, забившись под лавку политического молчания, зализывают раны. В этой ситуации команде Виктора Толоконского удалось подать сигнал как Кремлю, так и местным элитам, что они вполне контролируют ситуацию и административно сильны как никогда. И если им будет дан карт-бланш в методах проведения президентских выборов, то они смогут обеспечить любую поставленную задачу», — считает Селезнев.

«В новом раскладе сил, думаю, что вопрос о смене губернатора не будет поставлен. Во-первых, до плановых выборов губернатор еще далеко, чтобы вообще обсуждать этот вопрос в штатном режиме, а ситуации политического пожара в крае сейчас нет. Во-вторых, думаю, что пока в администрации президента просто нет кандидатуры, которая смогла бы обеспечить нужный результат на выборах президента в 2018 году. Ведь любая смена высшего должного лица региона — это всегда разрушение сложившего баланса политических сил. Думаю, что в этом случае будут руководствоваться принципом «не буди лихо, пока оно тихо», — подытожил политолог.

По мнению политолога Анатолия Савостина, Красноярский край — весьма сложный регион с точки зрения управления как социально-экономическими, так и политическими процессами, где, наряду с консервативными и умеренно оппозиционными избирателями, есть островки «либеральной оппозиции».

«В такой ситуации неудивительно, что периодически возникают слухи об отставке губернатора. Однако слухи эти реальной почвы под собой не имеют. Виктор Толоконский — опытный политик и умелый аппаратчик, и, несмотря на периодически возникающие скандалы, опыт еще более сложной с политической точки зрения Новосибирской области, где он был губернатором (с января 2000 г. по сентябрь 2010 г. — прим. ИА REGNUM ), помогает ему и в крае. Возможная ротация глав регионов связана с предстоящими президентскими выборами, необходимостью контролировать ситуацию на местах. Уверен, что у Толоконского все в этом смысле в регионе под контролем. От смены руководителя лучше там для президентской кампании точно не станет», — считает собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, появилась информация о том, что в администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов. По словам источника агентства, разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Напомним, Виктор Толоконский, который с 2010 года был сибирским полпредом, 12 мая 2014 года был назначен врио губернатора Красноярского края. Затем на выборах губернатора он набрал 425 017 голосов избирателей (63,3%). Губернатором региона является с 26 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает в 2019 году.

Напомним также, что 27 ноября 2016 года в Красноярском крае прошли досрочные выборы депутатов Манского райсовета шестого созыва. Победу одержала «Единая Россия» (2305 голосов, 40,08%). На втором месте — ЛДПР (1540; 26,78%), на третьем — «Партия возрождения села» (719; 12,50%). Затем идут «Справедливая Россия» (530; 9,22%); «Патриоты России» (163; 2,83%); «Коммунисты России» (112; 1,95%). Против всех списков кандидатов проголосовали 217 человек (3,77%).

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