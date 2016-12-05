Вашингтон, 5 декабря, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Министр американских ВВС Дебора Ли Джеймс заявила, что угрозой номер один для Вашингтона является Россия — из-за наличия ядерного оружия. Об этом чиновник сообщила в интервью агентству Reuters.

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«Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов. У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может представлять реальную угрозу», — заявила Джеймс.

Американский чиновник сделала своё заявление, находясь на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны. Опасность, которую представляет Россия, по мнению Джеймс, подтверждают перехваты самолётов ВВС США военными российскими самолётами. Эти перехваты, как и российская деятельность в киберпространстве, как считает Джеймс, вызывают сильное беспокойство у Вашингтона.

На форуме в Калифорнии выступил также замминистра обороны США по закупкам, технологиям и логистике Франк Кендалл, также подчеркнувший обеспокоенность со стороны Вашингтона российской внешней политикой, которая обращает на себя сейчас более пристальное внимание, чем это было раньше, когда основными угрозами считались конфликты на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ее поведение стало причиной пересмотра необходимого для нас баланса возможностей», — сказал он.

Свою лепту в обозначение России как источника угроз на форуме внёс председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. По его словам, Москва в последнее время «регулярно проводит операции в тех местах, в которых она этого не делала на протяжении десятилетий». При этом он сослался на операцию ВКС России в Сирии.