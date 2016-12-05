Пентагон изменит стратегию борьбы с ИГ для Трампа
Вашингтон, 5 декабря, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Пентагон изменит стратегию Соединенных Штатов по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для избранного президента Дональда Трампа. О таких планах заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны, пишет Politico.
Данфорд заявил, что Трамп выразил желание пересмотреть стратегию США в отношении террористов. По словам генерала, на этой неделе он встретится с представителями переходной команды избранного президента. Переговоры будут продолжаться несколько недель.
Данфорд сообщил, что Пентагон предложит новой администрации на рассмотрение «некоторые вещи» в рамках существующей военной стратегии. Других подробностей глава Комитета начальников штабов ВС США сообщать не стал, сославшись на то, что сначала хочет сначала все обсудить с Трампом.
Напомним, что ранее избранный американский лидер заявил, что Вашингтон будет готов сотрудничать со всеми странами в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп во время своего выступления в Огайо сказал, что при нем страна предложит новую внешнюю политику и прекратит свергать режимы.
Также Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в Сирии необходимо уделять больше внимания для борьбы с террористами, а не с президентом САР Башаром Асадом.