Кызыл, 5 декабря, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Один из базовых показателей, по которому оценивают деятельность глав регионов, — это экономическая ситуация. В целом нельзя сказать, что за время правления Шолбана Кара-оола в Туве произошла экономическая катастрофа. Ситуацию, скорее, можно охарактеризовать как стагнацию с долговременной тенденцией к ухудшению, сказал в интервью ИА REGNUM политтехнолог и этнограф Борис Мышлявцев.

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол вступает в должность главы республики, сентябрь 2016 года

«Один из самых тревожных трендов — все больше студентов из Тувы по окончании обучения принимают решение не возвращаться на родину, не видя там для себя никаких перспектив, — утверждает эксперт. — Особенно тревожно от этого должно быть в свете того, что Кара-оол стал главой республики именно на волне противопоставления молодого нового руководителя «устаревшему» Шериг-оолу Ооржаку, «бывшему председателю совхоза». Однако в защиту тувинского премьера можно сказать следующее: для развития экономики изолированного горного региона нужны соответствующие масштабные федеральные программы, подобные тем, что осуществляются Китаем в Тибете и Синьцзяне. Таких программ нет и не предвидится. Поэтому тяжелое экономическое положение республики вряд ли станет поводом для отставки. За отставку при этом говорит то, что по целому ряду важнейших экономических и социальных показателей Тува находится на последних местах в России. А по ряду негативных показателей, вроде уровня преступности, и особенно убийств, — на первых местах в мировом рейтинге».

Второй показатель — это электоральная ситуация. «Здесь все просто. Рейтинг Шолбана Кара-оола держится на фигуре министра обороны Сергея Шойгу. Пока Шойгу не демонстрирует публичного недовольства деятельностью главы республики — электоральная база Кара-оола будет существенно выше, чем у его потенциальных конкурентов. Как только Шойгу скажет «нет» — все проценты «за» испарятся», — отмечает Мышлявцев.

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«Доверие президента к главе региона обусловлено доверием Владимира Путина к Шойгу. Ситуация в Туве полностью делегирована и развиваться будет по усмотрению министра обороны до тех пор, пока Путин ему доверяет. А признаков недоверия к Сергею Кужугетовичу пока не видно, — говорит эксперт. — Очень негативным фактором для Шолбана Кара-оола является невыстроенность отношений с «кланом» предыдущего президента Тувы, за которым стоят серьезные электоральные, экономические и политические ресурсы. Людей из прошлой команды «выкинули с олимпа» невзирая на их компетентность, профессиональные достижения или популярность. Их экономическую активность серьезно ограничили. А ведь у этих людей также есть свои связи в Москве».

«В целом, по моему мнению, отставка Шолбану Кара-оолу в ближайшее время не грозит. Но зависит здесь все полностью от его отношений с Сергеем Шойгу», — резюмировал Борис Мышлявцев.

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«Думаю, что Тува попадет в число тех регионов, где менять главу точно не будут, — отметил в свою очередь политтехнолог Анатолий Савостин. — И дело не в том, что в регионе нет социально-экономических проблем и жизнь здесь прекрасна. Скорее наоборот, жизнь у тувинцев тяжела, полна тягот и лишений. Это не всегда зависит от власти, просто надо понимать, что Тува — регион с типичной горной экономикой. Что касается позиций Кара-оола, то следует учесть, что он буквально пару месяцев назад переизбрался на пост главы региона, при этом выборы с благословения президента Владимира Путина прошли досрочно. В ходе выборов он получил серьезную поддержку — почти 87 процентов избирателей проголосовали за Кара-оола. Менять губернатора при таких обстоятельствах совершенно не имеет смысла».

Справка ИА REGNUM

50-летний Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года. Дважды избирался по представлению президента России (в 2007 — Владимира Путина, в 2012 — Дмитрия Медведева), в 2016-м пошел на досрочные выборы и одержал уверенную победу. Срок полномочий истекает в 2021 году.

Население Тувы, по последним данным, составляет 315 тыс. человек. Большую часть жителей составляют тувинцы (82%). Доля русских — 16,3%. Основа экономики — сельское хозяйство (скотоводство), горнодобывающая промышленность. Развитию региона мешает слабая транспортная инфраструктура.