Якутск, 5 декабря, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Врач из Якутии просит генерала полиции РФ Владимира Колокольцева выяснить, на каком основании работникам Усть-Майской центральной больницы сильно урезали зарплаты. Уже 10 месяцев люди пишут письма в разные инстанции, инспекция труда признала нарушения, но это ни к чему не привело, сообщил в открытом письме сотрудник медучреждения Андрей Войтов.

Дарья Антоновав ИА REGNUM Оплата

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Текст его обращения публикует Pasmi.ru. Врач пишет, что в феврале 2016 года сотрудникам медучреждения отменили повышающий коэффициент. «В итоге около сорока сотрудников остались практически без заработной платы. За 10 месяцев мне был нанесен материальный ущерб в размере более 150 тысяч рублей. И это лишь один я. Сколько «сэкономила» районная больница на своих же сотрудниках на самом деле посчитать трудно», — говорится в письме.

Добиться возвращения повышающего коэффициента работники ЦРБ пытались, написав коллективное обращение в районную прокуратуру. Реакцией на письмо стала проверка инспекции труда, выявившая значительные нарушения и определившая сроки для их устранения. Но на зарплаты сотрудников медучреждения это решение никак не повлияло.

«Я, сотрудник с 12 летним стажем, обращался в прокуратуру неоднократно. И главной причиной обращения стала даже не отмена повышающего коэффициента, а фальсификация документов со стороны руководства больницы. Обнаружилось это во время запроса копий данных документов. Отсутствовали пункты по денежной доплате, да и достоверность печатей вызывала сомнения. С копией поддельных документов и фотокопией первоначального документа я обратился в правоохранительные органы», — сообщил также Андрей Войтов. По его словам, фальсификации документов прокуратура не заметила, притом, что подделка явная.

«Прокуратура бездействует. Кто всему виной? Давняя дружба между зампрокурора и главным врачом Усть-Майской ЦРБ или же действительный недостаток фактов? Предлагаю во всей этой сложившейся ситуации разобраться закону. Поэтому обращаюсь с просьбой разобраться к Министру внутренних дел Российской Федерации, генералу полиции Российской Федерации Владимиру Колокольцеву».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на то, что майские указы президента повысить зарплаты медработникам не выполняются, жаловались сотрудники центральной районной больницы Нерюнгринского района. Медработники даже выходили на пикет. «Многие сотрудники получают зарплату в размере минимального размера оплаты труда, в первом полугодии 2016 года это 15 390 рублей. За вычетом же подоходного налога это давало лишь около 13 400 рублей, что было меньше даже официального прожиточного минимума, который составлял уже в первом квартале 2016 года для трудоспособного населения — 16 824 рубля. Мало изменилась ситуация и во втором полугодии», — говорилось в сформированной по итогам акции протеста резолюции.

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