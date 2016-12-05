Южно-Сахалинск, 5 декабря, 2016, 05:01 — ИА Регнум. В суде Южно-Сахалинска начался уголовный процесс по делу судовладельца Ивана Пивнева. Бизнесмену предъявлено обвинение — невыплата заработной платы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Как сообщили сахалинские следователи, обвиняемый вину свою признал полностью, что позволило суду рассматривать дело так называемым «особым порядком» — без проведения судебного разбирательства.

На суда компании «ВИП-строй холдинг давно обратили внимание как российский (РПСМ), так и международный (ITF) профсоюзы моряков.

В июле текущего года председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов сообщил федеральным СМИ о невыплате заработной платы морякам теплохода «Порт Мей», принадлежащего компании, в размере 20 тысяч долларов. При этом, еще в апреле этого же года сахалинские следователи уже возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «ВИП-строй холдинг» Ивана Пивнева в связи с хронической невыплатой заработной платы экипажам судов «Порт Мей» и «Ст.Винд». Однако судовладелец продолжал не платить.

В связи с систематическими жалобами моряков на действия руководства этой компании — невыплату заработной платы, выход судов в море с незастрахованными экипажами на борту, несоответствие трудовых договоров моряков требованиям российского законодательства, РПСМ обратился в Российский морской регистр судоходства с просьбой провести проверку этих судов на соответствие морским трудовым стандартам.

Между тем, Российскому профсоюзу моряков стоило бы обратить внимание на еще один момент. Моряки злополучных судов «Порт Мей» и «Ст. Винд» заявления о невыплате им заработной платы писали еще в октябре 2015 года. Суд над судовладельцем начался лишь сегодня. После вынесения приговора, моряки должны будут также, через суд, требовать выплаты положенных им денег и компенсаций. А это — опять время. А ведь у большинства из членов экипажа накопились всевозможные долги. Например — по коммунальным платежам, налогам, прочему. Согласно российскому законодательству, в отношении должника действует запрет на пересечение государственной границы РФ. Проще говоря, он не может выехать за границу. Но одно дело, когда злостный алиментщик, либо неплательщик налогов едет развлекаться на Багамы, а совсем другое — когда ограбленный одним судовладельцем моряк, чтобы заработать на жизнь, выходит в море на другом судне. Это — его работа, другой у него нет. И эта работа связана с пересечением государственной границы. Но законодательство различий в данном случае не делает. Моряков, у которых из-за невыплаты заработной платы образовались долги, за границу не пускают. Тем самым люди, в принципе, лишаются возможности заработать на жизнь.

ООО «Вип-строй холдинг» — не единственная скандально-известная сахалинская судоходная компания. Моряки транспортного судна «Николай Касаткин» невельского ООО «Парус», доведенные до полного отчаяния хронической невыплатой заработной платы, объявили 2 декабря забастовку в Амстердаме.

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Чудовищный долг в 90 тысяч долларов, это почти 6 миллионов рублей, сам судовладелец отрицает. Между тем, еще с 2015 года невельское ООО «Парус» числится в реестре недобросовестных работодателей на официальном сайте Сахалинской Госинспекции труда.

От оставшихся на берегу родственников, моряки узнали об аналогичных нарушениях на других судах этой компании.

Следственный комитет начал проверку в связи с забастовкой моряков. Портовые власти Амстердама, помимо невыплаты заработной платы морякам, обнаружили массу грубых нарушений международного законодательства о труде в морском судоходстве: в оформлении контрактов моряков, медицинских освидетельствованиях и требованиях техники безопасности. Между тем, из российского порта судно с грубейшими нарушениями спокойно ушло в рейс. Портовая инспекция Амстердама «Николая Касаткина» арестовала — транспортнику запрещен выход в море.

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Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы работники могли своевременно узнавать о работодателях, пользующихся трудом своих сотрудников бесплатно, на сайте Сахалинской Госинспекции труда размещен поименный список недобросовестных работодателей. Торговый и рыбопромысловый флот Сахалина по-прежнему остаются самой проблемной отраслью в плане своевременной оплаты труда своих сотрудников. Ситуация осложняется еще и тем, что, имеющие плохую репутацию в своем регионе, недобросовестные сахалинские судовладельцы нанимают экипажи в других регионах ДФО и России.