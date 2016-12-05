Оксфорд, Великобритания, 5 декабря, 2016, 04:35 — ИА Регнум. «Плохое и скучное преподавание» Оксфордского университета стало причиной того, что один из выпускников вуза не смог построить успешную карьеру и подал в суд иск к учебному заведению. Сумма иска составляет миллион фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

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Как отмечает издание, если 38-летний Фаиз Сиддики выиграет это дело, то это может стать прецедентом в суде и в будущем открыть дорогу для студентов с аналогичными жалобами. В Оксфордском университете, комментируя ситуацию, заявили, что считают жалобу безосновательной, потому что Сиддики закончил обучение много лет назад.

Фаиз Сиддики изучал в одном из заведений Оксфорда Брасенос-колледже современную историю. Однако мужчина так и не смог построить успешную карьеру. Хотя имел для этого все шансы, уверен выпускник Оксфорда.

Виной всему — низкая оценка на выпускных экзаменах 16-летней давности, считает Сиддики. Также, по его мнению, он получил плохую отметку по курсу индийской истории, потому что педагоги халатно относились к своей работе.

В то же время в Оксфорде признали, что в год запуска курса, на котором учился Саддики, в университета были проблемы с преподавательским составом, читавшим историю Азии. Половина преподавателей тогда были одновременно отпущена в академический отпуск.

Адвокат выпускника Оксфорда отметил, что в год выпуска Сиддики «аномально» большое число окончивших учебное заведения имели плохие отметки по тому же предмету. Была составлена статистика, которая показала, что в университете возникла проблема, которая прямым образом негативно повлияла на работоспособность студентов. Сиддики и его адвокат надеются выиграть дело.