Бисмарк, США, 5 декабря, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Американские власти откажутся от утверждения маршрута нефтепровода Dakota Access Pipeline в Северной Дакоте и рассмотрят альтернативные варианты строительства трубопровода. Об этом сообщает NBC.

tpsdave Нефтепровод

Телеканал отмечает, что власти планируют рассмотреть и другие варианты прокладки труб нефтепровода, строительство которого на протяжении уже долгих месяцев вызывает многочисленные протесты.

Как заявил представитель армии (сухопутных сил) Джо-Эллен Дарси, рассмотрение альтернативных маршрутов — это «лучшим способом ответственно и оперативно завершить работы».

Ранее ИА REGNUM передавало, что против строительства нефтепровода из Северной Дакоты в Иллинойс стоимостью около $3,7 млрд выступают индейцы племени сиу, а также присоединившиеся к ним «зеленые». Представители коренного населения уверены, что сооружение Dakota Access Pipeline может привести к серьезным экологическим проблемам на территории, где проживают индейцы. Их также поддерживали и звезды Голливуда, пытаясь привлечь как можно больше внимания к проблеме.

«Война» индейцев и нефтяников продолжается с лета этого года. Представители коренного населения не раз блокировали строительство, устраивали акции протеста. Им даже удалось отбить у представителей нефтяной компании Черепаший остров. Против протестующих применяли весьма жесткие меры: натравливали на них собак, использовали водометы и перечный спрей. Однако индейцы племени сиу не сдались.

ООН тоже обращала внимание на эту проблему и призывала американские власти действовать в соответствии с декларацией о правах коренного населения США. После чего Барак Обама был вынужден запретить строительство трубопровода. Однако позже Федеральный суд США все же разрешил прокладку труб. Тогда выполнять это решение отказались военные США и Минюст.

Власти хотели блокировать поставки еды и другой продукции в лагерь протестующих. Но не стали этого делать. Вместо этого они решили ввести штрафы, чтобы таким образом выжить протестующих из лагеря.

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Позже сенатор от Северной Дакоты, республиканец Джон Хувен потребовал от уходящего президента США Барака Обамы «принять решительные меры» для подавления протестов индейцев и примкнувших к ним «зеленых» против нефтепровода. Затем генпрокурор США Лоретта Линч призвала полицию и протестующих не прибегать к насилию.

Примечательно, что это обращение последовало за «ультиматумом» губернатора штата Джека Далримпла, который объявил, что до понедельника, 5 декабря, коренным американцам предписано покинуть Черепаший остров, находящийся на территории нефтяников, и отойти к прежним границам в лагерь Стэндин Рок, в противном случае полиция может применить силу.