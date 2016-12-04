Астрахань, 5 декабря, 2016, 00:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день достойного претендента, способного заменить действующего губернатора Астраханской области Александра Жилкина на руководящем посту, пока нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко, комментируя создание в структуре управления внутренней политики администрации президента РФ подразделения, которое займется губернаторскими выборами 2017 года.

Kremlin.ru Рабочая встреча президента РФ и губернатора Астраханской области

По слухам из астраханских и московских коридоров власти, губернатор Астраханской области Александр Жилкин может оставить свой пост в ближайшие месяцы. Однако этот слух появился задолго до того, как стало известно о подготовке «черных» и «белых» губернаторских списков в администрации президента РФ. Наиболее вероятным сменщиком Жилкина называют нынешнего председателя регионального Заксобрания Игоря Мартынова. Хотя многие астраханские эксперты сомневаются, что Мартынов окажется более эффективным руководителем области, чем нынешний губернатор. В частности, недоброжелатели Мартынова ставят ему в упрек неспособность с первого раза обеспечить принятие областной думой Социального кодекса, который заметно сократит количество льготников в регионе. «Если Мартынов не контролирует областную думу и не может провести через нее необходимый законопроект, то как он будет контролировать очень непростой регион, находящийся в сложной экономической ситуации», — говорят сегодня в частных разговорах астраханские политики и чиновники.

В том, что Астраханская область сегодня переживает, может быть, самые трудные после 90-х годов времена, вины Александра Жилкина меньше всего, считает собеседник агентства. По словам Андрея Серенко, «огромная дыра в региональном бюджете образовалась, прежде всего, по вине лоббистов энергетических компаний и депутатов федерального парламента (кстати, среди которых был и остается астраханский депутат-единоросс Леонид Огуль). Только в 2015—2016 годах из-за новшеств в федеральном налоговом законодательстве Астраханская область потеряла треть бюджета (около 10 млрд рублей). Как и вся страна, Астрахань прочно сидела на нефтегазовой игле, получая основные доходы от компаний «Газпром» и «ЛУКойл», занимающихся разработкой месторождений на Каспийском шельфе. Увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) немедленно привело к снижению налога на прибыль газпромовских и лукойловских предприятий. Сегодня, по признаниям самого Жилкина, «ЛУКойл» стремится к нулю по налогу на прибыль, а плата «Газпрома» уже находится на нулевых показателях».

Кроме того, отмечает политолог, серьезной потерей для региона стали льготы по налогу на имущество для компаний, работающих на шельфе Каспия. В 2016 году недобор в областной бюджет составил 3,5 млрд рублей. По оценкам астраханских финансистов, аккумулирование налога на прибыль нефтегазовых компаний, работающих в регионе, в федеральном бюджете, только в 2016 году приведет к потере областным бюджетом 1 млрд рублей только по «ЛУКойлу».

«Если добавить сюда еще и долю «Газпрома», то пессимистические настроения астраханских руководителей понять становится очень легко. И эти миллиарды рублей Жилкину и его команде просто неоткуда компенсировать», — сказал Андрей Серенко.

В конце 2015 года оппозиционные астраханские политики предрекали первое в новейшей российской истории банкротство региона — Астраханской области. К счастью, благодаря вмешательству Москвы, самого катастрофического сценария тогда удалось избежать. Видимо, и по итогам 2016 года без целевой и солидной поддержки федерального центра не обойтись. Во всяком случае, того 1 млрд рублей, что Москва передала региону на поддержку социальной сферы, явно недостаточно.

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Из-за кризисного бюджета региональные власти уже были вынуждены заморозить реализацию нескольких важных социальных проектов. Остановлено, как минимум, до середины лета 2017 года строительство мостового перехода — северного обхода Астрахани. Прекращены работы по строительству четырех новых крупных современных поликлиник в Астрахани, которые должны были заменить устаревшие и полностью обеспечить горожан качественной медицинской помощью.

«Особенностью астраханской политической системы, отличающей ее от других регионов Нижнего Поволжья, является наличие сильной оппозиции. Если Волгоградскую область и Калмыкию в федеральном парламенте сегодня представляют только депутаты-единороссы, то Астраханский регион — еще и лидер местных эсэров Олег Шеин, который является одним из самых популярных астраханских политиков. Дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в Астраханской области, очевидно, приведет лишь к новому росту популярности оппозиции, которая сегодня и так пользуется поддержкой не менее 30% населения», — считает эксперт.

Впрочем, по словам Андрея Серенко, «даже если федеральный центр примет решение заменить астраханского губернатора, вряд ли это приведет к быстрым и позитивным переменам в регионе».

«На мой взгляд, Жилкин сегодня является оптимальным руководителем, прекрасно понимающим проблемы, знающим ситуацию, а также подоплеку местного политического процесса. Любому новому губернатору придется потратить немало времени на погружение в астраханский политический и социально-экономический контекст, который все равно не изменить без серьезной внешней финансовой поддержки», — уверен политолог.

Не удивительным, по словам координатора экспертного клуба, станет и такой вариант, если Жилкин воспользуется ситуацией и сам попросится в отставку, устав от последних двух лет руководства регионом, который оказался в бюджетном провале не по его вине.

«В Астрахани уже поползли слухи, что нынешнего губернатора области ждет то ли кресло посла России в Азербайджане, то ли руководящая должность в одной из федеральных госструктур в Москве. Здравый смысл, однако, подсказывает, что Жилкина сегодня отпускать из области никуда нельзя, поскольку более успешной замены ему пока не просматривается», — уверен Андрей Серенко.

Напомним, разговоры об отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина стали появляться чуть ли не с самого начала его губернаторства. Еще в конце 2007 года, когда стало ясно, что президент РФ Владимир Путин не остается на новый срок, эксперты начали говорить о вероятности ухода со своих постов губернаторов, не переназначенных в должности за время его президентства. В частности, из 14 избранных глав регионов, которые не были переназначены Владимиром Путиным, Александр Жилкин имел самые слабые позиции. В качестве одного из главных доводов называлось отсутствие покровителей в Москве. Весной 2008 года СМИ писали о том, что губернатору Астраханской области может быть «настоятельно предложена» работа заместителя министра сельского хозяйства РФ,. Ряд источников в областных властных структурах рассказали, что ждут отставки губернатора после предстоящей в мае инаугурации Дмитрия Медведева. Однако этого не случилось.

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В сентябре 2013 года газета «Ведомости» написали о возможной досрочной отставке нескольких губернаторов. Это, по словам источника издания из администрации президента, с большой долей вероятности это могло произойти после окончания избирательного цикла. Первым в списке «на вылет» назывался губернатор Ставропольского края Валерий Заренков. Значилась в претендентах на смену руководителя и Астраханская область. «Что касается Александра Жилкина, он давно управляет регионом (с 2004 года — прим. ИА REGNUM ) и имеет конфликт с городскими властями», — указывал чиновник, близкий Кремлю.

Недовольства руководством область Александром Жилкиным высказывали и сами жители региона. Последнее требование об отставке губернатора прозвучало в октябре ткущего года на просторах Всемирной паутины. В петиции, размещенной на популярной платформе для гражданских инициатив, сказано, что «за последнее время в Астраханской области растет волна недовольства граждан к региональной политике губернатора Александра Жилкина и его подчиненных». В качестве «поводов» для укоров в адрес губернатора автор обращения на имя президента РФ называет «скандальную» историю с «экономией около 200 млн рублей на пособиях многодетных семей», а также информацию от неофициальных источников, что «область признана банкротом», а заявления главы региона о том, что область прасцветает и богатеет, только слова — «на самом деле все наоборот. За 11 лет в Астраханской области ничего не изменилось». Напротив, губернатор довел регион «до ручки».

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Сам же главы региона отмечает, что периодически возникающие в прессе слухи о его отставке работать «на развитие региона» не мешают. К подобной информации Жилкин относится спокойно, напоминая при этом тем, кто думает, что управлять территорией — это манна небесная: «Отвечать за всё — это очень тяжёлая работа».

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На последней рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в мае текущего года губернатор Астраханской области Александр Жилкин, докладывая главе государства о социально-экономическом положении в регионе, оценил ее как «рабочую, спокойную». Он отметил рост ВРП, объема промышленного производства, инвестици й в основной капитал, а также охарактеризовал «настроение у бизнеса как нормальное, боевое, несмотря на все испытываемые сложности».

При этом последние три года государственный долг региона уверенно растет. На 1 января 2016 года он составил 26,1 млрд рублей или 111,4% к доходам бюджета Астраханской области. Принимаемый на следующий год бюджет снова вызывает споры и разногласия. Между тем, в конце ноября на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Александр Жилкин заручился поддержкой федерального центра в вопросе финансовой помощи региону в части компенсации «выпадающих» из бюджета доходов. Речь идет о сумме в 1,3 млрд рублей уже до конца текущего года. В 2017 году дотация увеличится — всего она составит 2,323 млрд рублей.

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Все больше жителей Астрахани находят областной центр непривлекательным для проживания. Последние исследования на определение города с самым высоким качеством жизни, проведенные в ноябре текущего года Департаментом социологии Финансового университета при правительстве РФ, показали, что Астрахань к ним не относится. Жители оценивали столицу Прикаспия по таким параметрам, как удовлетворенность населения работой систем здравоохранения, жилищно-коммунальных служб и образовательных учреждений города, оценка благоустройства города и состояния дорожного хозяйства, удовлетворенность населения своей жизнью в целом, готовность населения к миграции намерение покинуть свой город в поисках лучшей жизни, самооценка уровня дохода. Показатели оказались одними из самых низких.

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Напомним, руководить Астраханской областью Александр Жилкин начал 12 лет назад. В связи с преждевременной кончиной тогдашнего губернатора Анатолия Гужвина, Жилкин исполнял обязанности главы региона с 17 августа 2005 года. 5 декабря того же года в результате досрочных губернаторских выборов его кандидатура получила наибольшее количество голосов избирателей. 23 декабря он официально вступил в должность губернатора Астраханского региона.

30 ноября 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение Государственной думы Астраханской области кандидатуру Александра Жилкина на должность главы региона. А уже 9 декабря на заседании областного законодательного органа четвёртого созыва он был единогласно наделён полномочиями губернатора Астраханской области. В должность он вступил 24 декабря 2009 года. Пять лет спустя на выборах 14 сентября 2014 года Жилкин одержал убедительную победу, обогнав с большим отрывом депутата Астраханской областной думы Олега Шеина, выдвинутого «Справедливой Россией». Третьим по списку идет депутат думы Астраханской области Олег Снегов от КПРФ. Полномочия действующего губернатора истекают в сентябре 2019 года.