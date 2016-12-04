Москва, 4 декабря, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что попытки создать однополярный мир после окончания холодной войны не увенчались успехом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 4 декабря, в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

stux Однополярный мир

Журналистка спросила Путина, почему Запад игнорирует мнение российской стороны при выработке позиции в урегулировании военных конфликтов. В качестве примера Зейналова привела операции военного блока НАТО в Боснии и Герцеговине в 1995 году и бомбардировки Югославии в 1999 году.

Путин отметил, что в мире слушают тех, чей голос звучит достаточно громко. «Хотя ответ-то очень простой: слушают тех, чей голос звучит достаточно громко для того, чтобы их услышали», — сказал президент России. «Попытки создать этот однополярный мир не утвердились», — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что ситуация в мире меняется, и баланс сил восстанавливается.

«Ситуация меняется. И я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что уже многие наши партнёры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается», — заявил президент Путин.

Также президент подчеркнул, что Россия защищает свои интересы и уважительно относится к другим.