Ташкент, 4 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Узбекистана признала выборы президента республики состоявшимися. Соответствующее заявление распространила сегодня, 4 декабря, пресс-служба ЦИК Узбекистана.

Resizia Выборы

По данным ЦИК Узбекистана на выборах президента республики проголосовали уже 33,73% избирателей.

Согласно статье 35 закона «О выборах Президента Республики Узбекистан», этого достаточно, чтобы считать выборы состоявшимися.

Безусловным фаворитом на выборах президента Узбекистана является исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мирзиёев. Практически наверняка он станет вторым президентом Узбекистана.