Вашингтон, 4 декабря, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил опасения по поводу своих дипломатических навыков. Он создал никому ненужные проблемы, «головную боль», ответив на «подозрительный звонок» из Тайваня. Об этом пишет издание Washington Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

Недоброжелатели Трампа считают его дерзким и весьма разговорчивым «владельцем недвижимости» и полагают, что он не сможет проводить деликатную дипломатию. Делать скандальные заявления внутри страны — одно дело, а разжигать споры со сверхдержавами своими неосторожными высказываниями — совершенно другое, отмечает издание.

Сам избранный американский лидер заявил, что все лишь принял поздравительный звонок из Тайваня, а власти этой страны уже распространили сообщение о том, чтобы страны будут укреплять двустороннее сотрудничество. WP провело аналогию между этим случаем и мексиканским вопросом.

Так, издание напомнило о «большой политической проблеме» с Мексикой, которая появилась после того, как Трамп первый раз как кандидат от республиканцев посетил соседнее государство. Тогда американский политик заявил, что Мексика, безусловно, будет оплачивать возведение стены вдоль американо-мексиканской границы. Позже мексиканского президента Энрике Пенья Ньето заявил, что этого не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, информацию о чем позже подтвердил сам Трамп в микроблоге в Twitter. Этот телефонный разговор стал первым контактом США и Тайваня с 1979 года, когда страны разорвали дипотношения.

Дело в том, что Китай не признает независимость Тайваня. В свою очередь, Вашингтон все это время официально придерживался позиции Пекина, правда, все же поддерживал Тайвань оружием, желая не допустить усиление позиции Китая в этом регионе. Поэтому после телефонного разговора Трампа с Инвэнь администрация Барака Обама выразила свою обеспокоенность.

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Позже МИД Китайской народной республики сделало представление США в связи с телефонным разговором между Трампом и Инвэнь. По словам китайской стороны, в Пекине крайне недовольные этим контактом и уже представили жесткое заявление в адрес США.