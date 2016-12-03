Симферополь, 3 декабря, 2016, 20:56 — ИА Регнум. На автодорогу «Ялта — Бахчисарай» с горы Ай-Петри в Крыму сошла снежная лавина. Об этом сообщает в субботу, 3 декабря Главное управление МЧС России по республике.

Vladimir.Skvortsov Зима на Ай-Петри

«С южного склона горы «Ай-Петри» в сторону г. Ялта на 50 км автодороги местного значения «Ялта-Бахчисарай» сошла небольшая лавина, — говорится в сообщении. — Пострадавших в результате обвала нет».

Объем снежной массы составляет 100 м3. В настоящее время дорожные службы расчищают трассу.

«Проезд по автодороге «Ялта — Бахчисарай» будет перекрыт до окончания работ по ее расчистке», — отмечается в сообщении.

Крымские спасатели совместно с госавтоинспекцией рекомендуют водителям транспортных средств без крайней необходимости не выезжать в горные районы полуострова.