Санкт-Петербург, 3 декабря, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Четвертый Петербургский международный молодежный форум, в работе которого приняли участие более 1500 молодых людей из России и зарубежных стран, прошел в Санкт-Петербурге завершил свою работу 3 декабря. Главная тема форума — подготовка к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в России.

Kpmp.gov.spb.ru На Петербургском международном молодёжном форуме

В дискуссиях форума приняли участие представители из всех федеральных округов России, а также делегации из Франции, Германии, Эстонии, Индии, Испании, Италии, Киргизии, Мальты, Конго, Камеруна, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Приднестровья.

В день открытия форума прошло пленарное заседание «Молодежная политика 2017: традиции и тренды», в рамках которого, и в последующих дискуссиях были подняты вопросы подготовки и организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В рамках форума были вручены премии Общественного спортивного движения «ВСпорте». Премии присуждаются за заслуги и вклад в развитие и продвижение физической культуры, спорта и здорового образа жизни в пяти номинациях: «Лучшее спортивное студенческое объединение» (среди ВУЗов и колледжей Санкт-Петербурга); «Лучший спортивный блогер» (среди блогеров, популяризирующих спорт, правильное питание и здоровый образ жизни); «Самый «готовый ВУЗ» (среди ВУЗов по итогам выполнения студентами нормативов ГТО); «Мотивация» (среди лиц с ограниченными физическими возможностями, продолжающими заниматься спортом и пропагандировать здоровый образ жизни; «За вклад в развитие спорта в молодежной среде» (среди физических и юридических лиц, внесших весомый вклад в развитие студенческого спорта).

Для каждой из номинаций готовятся индивидуальные призы, которые призваны мотивировать победителей и участников расти и развиваться. В состав жюри премии входят известные спортсмены, общественные и политические деятели.

В субботу, 3 декабря, на площадке Форума продолжилась работа секции, посвященной XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В рамках программы прошли два семинара БГТУ «Военмех» им Д. Ф. Устинова, которые посвящены международному сотрудничеству и построению межкультурного диалога в условиях нынешней геополитической обстановки, а также современным политическим процессам, происходящим в стране, формированию молодежной политической среды и выборам.

Организатором форума выступил Комитет молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.