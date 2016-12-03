Пекин, 3 декабря, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китайской народной республики сделало представление США в связи с телефонным разговором избранного американского президента Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цаф Инвэнь. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает Reuters.

Тайвань

Сообщается, что в Пекине были крайне недовольны телефонным разговором Трампа с Инвей. По словам официального представителя МИД Китая Гэн Шуана, китайские власти обратили внимание на соответствующие сообщения и уже сделали жёсткое представление американской стороне

Напомним, Трамп провел 10-минутный телефонный разговор с Инвей. В ответ КНР призвала Трампа уважать политику «единого Китая». При этом в Пекине отметили, что данный инцидент не навредит двусторонним отношениям.

Напомним, 37 лет назад США поддержали политику «единого Китая» и разорвали дипломатические отношения с Тайванем — островом у берегов Китая, на котором в 1949 году после поражения в гражданской войне укрылись гоминдановцы — консервативная политическая партия Китайской Республики.

В КНР считают Тайвань одной из своих провинций. При этом США активно способствовали модернизации Тайваня и продавали гоминдановцам оружие.