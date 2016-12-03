Москва, 3 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Банк России опроверг информацию ряда СМИ о том, что в результате хакерской атаки со счетов ЦБ были похищены 2 млрд рублей. Соответствующее заявление сделал пресс-служба Центробанка.

Pixabay.com Надёжная защита

Напомним, телеканал CNN сообщил, что со счетов Центробанка хакеры похитили 2 млрд рублей. При этом телеканал ссылался на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

Однако, сообщение CNN оказалось типичным приемом информационной войны против России.

Дело в том, что накануне, 2 декабря, Сычев представил Обзор финансовой стабильности. В этом докладе одним из пунктов значились потери российской банковской системы от кибератак за 2016 год.

По словам Сычева, суммарные убытки, которые понесли российские коммерческие банки и их клиенты от действий хакеров за весь 2016 год составляют чуть менее 2 млрд рублей.

При этом Сычев уточнил, что речь идет именно о тех деньгах, которые похищены с корреспондентских счетов банков, и деньгах, которые были похищены со счетов клиентов банков.

Это общие потери, которые преступность смогла нанести российской банковской системе. Сычев отметил, что в масштабах страны — это довольно небольшая сумма. Но в задачу Центробанка входит снижение объемов хищений из российской банковской системы.