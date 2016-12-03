Москва, 3 декабря, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявление пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия якобы препятствует доставке гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую Республику и, в частности, в Алеппо. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь Сирии

Представитель Минобороны РФ возмутился совершенно ложному заявлению представителя британского премьер-министра. Конашенков считает, что в британском правительстве на почве яростной русофобии утратили всякое объективное представление о происходящем в Сирийской Арабской Республике, в том числе в Алеппо.

Конашенков напомнил пресс-секретарю британского премьера, что с 28 ноября сирийские войска освободили почти половину кварталов в Восточном Алеппо, ранее контролируемых террористами. В результате этой успешной военной операции освобождены более 90 тысяч мирных жителей. Еще около 28 тысяч мирных жителей, из которых 14 тысяч — несовершеннолетние дети, сбежали из контролируемых боевиками восточных кварталов Алеппо в безопасные районы города.

Все это время жители Восточного Алеппо получали гуманитарную помощь, лекарства и теплые вещи от российского Центра примирения и сирийского правительства, подчеркнул Конашенков.

«Великобритания же за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям», — напомнил генерал-майор.

Если же британцы действительно хотят жителям Восточного Алеппо гуманитарную помощь — все условия для этого есть, подчеркнул Конашенков. «Скажите, где она сейчас застряла», — спросил представитель Минобороны РФ.

«Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, — не мешайте другим помогать», — подытожил Конашенков.