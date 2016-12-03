Вашингтон, 3 декабря, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Информацию об этом, появившуюся в ряде СМИ, подтвердил сам Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Voachinese.com Цай Инвэнь

Ранее издание The New York Times сообщило, что разговор Трампа с Инвэнь не согласовывался с Белым домом. Источник в администрации Барака Обамы высказал опасение, что в случае подтверждения данной информации Вашингтон рискует серьёзно осложнить отношения с Пекином, который не признаёт независимости Тайваня.

Отмечается, что контактов между лидерами США и Тайваня не осуществлялось с 1979 года, когда две страны разорвали дипломатические связи. На протяжении последующих трёх десятилетий Вашингтон придерживался позиции Пекина, но одновременно с этим оказывал Тайваню военную поддержку, опасаясь усиления Китая в западной части Тихого океана.

Информацию уже прокомментировали в Совете национальной безопасности США. Как заявила пресс-секретарь совета Эмили Хорн, Вашингтон «остаёмся приверженными политике «Единого Китая», основывающейся на трёх совместных коммюнике и Акте об отношениях с Тайванем», передаёт Agence France-Presse.

На этом фоне сам Дональд Трамп поспешил снять с себя ответственность за телефонный разговор с Цай Инвэнь, пояснив в своём микроблоге, что президент Тайваня сама позвонила ему, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и поблагодарил её в ответ.

«Интересно, почему США продают Тайваню военное снаряжение на миллиарды долларов, но я не должен принимать поздравительный звонок», — добавил при этом будущий глава Белого дома.

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