Сан-Франциско, США, 3 декабря, 2016, 03:39 — ИА Регнум. Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сореиде просит избранного президента США Дональда Трампа «изложить четкую позицию» в отношении России, передает Reuters 3 декабря.

Ninian Reid Позиция Трампа

«Прямо сейчас для нас наиболее важно иметь предсказуемую и четкую политику в отношении России. Чем раньше и чем яснее новая администрация определится с этим, тем лучше для европейской безопасности», — заявил Сорейде накануне ежегодного Национального форума обороны в Калифорнии.

Также известно, что днем ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг провела телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которых выразила озабоченность «НАТО и Европы более агрессивной военной позицией России» в арктическом регионе.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе состоялся первый за два года визит в Норвегию представителя правительства Российской Федерации, министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, который провел встречу с министром промышленности и торговли Норвегии Моникой Мэланд. Встреча министров стала поводом для обсуждения «оттепели» в российско-норвежских отношениях в ряде мировых СМИ.