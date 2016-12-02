Рим, 2 декабря, 2016, 19:58 — ИА Регнум. США предложили России вернуться к предложению о консультациях по совместной борьбе с киберпреступностью, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

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Глава МИД России отметил, что подобное предложение Москва делала Вашингтону год назад, но США приобрели способность обсуждать эти вопросы только сейчас.

Тем не менее, Сергей Лавров подчеркнул, что несмотря на запоздалую реакцию США, Россия готова обсуждать эту идею

Вашингтон предложил Москве вернуться к идее проведений консультаций по кибербезопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметивший, что Россия к этому готова.