Воронеж, 2 декабря, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Выставка «Читая Бунина», проходящая в рамках общественного потока V Санкт-Петербургского международного культурного форума, открылась 2 декабря в Доме ученых им. М. Горького Российской академии наук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Воронежской области.

Иван Бунин

На выставке представлены работы художников Москвы, Воронежа, Липецка, Курска, Зарайска, Старого Оскола, Тамбова, созданные во время и по итогам академических пленэров в Острогожске, Ельце и Орле, а также работы из частных коллекций.

Свои работы, навеянные творчеством Ивана Бунина, представили известные художники: Олег Савостюк, Любовь Савельева, Владимир Пименов, Андрей Дубов, Сергей Гулевский, Евгений Щеглов, Александр Золотых, Александр Лавров, Ирина Токарева, Василий Лосев, Андрей Богачёв, Валентина Богачева, Дмитрий Савинков, Наталья Паршина, Максим Аникандров, Ольга Дмитриенко, Светлана Зиненко, Христина Максим, Иван Александров, Юрий Болото.

Открытие выставки сопровождалось музыкально-литературной композицией с участием деятелей культуры Воронежской области.

Выставка «Читая Бунина» — это восстановление исторической справедливости, дань уважения великому писателю и поэту, художественный памятник, в создание которого каждый внёс свой вклад, отметили в пресс-службе.