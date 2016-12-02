Симферополь, 2 декабря, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями объявлено в Крыму на 2−3 декабря. На полуострове ожидают ураганный ветер со скоростью до 33 метров в секунду, мокрый снег, гололедицу на дорогах. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС республики.

Pixabay.com Снегопад

«Ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; гололед, сильное отложение мокрого снега, в горах метель; на дорогах гололедица. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25−30 метров в секунду, местами ураган — 33 метра в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, крымские спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением широкоформатных рекламных конструкций, дорожными заторами, нарушением работы ливнестоков и подтоплением в низинной местности и так далее.

В МЧС рекомендуют крымчанам воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе в случае ухудшения погоды.

На время шторма возможна остановка работы Керченской паромной переправы, поскольку паромам запрещено выходить в море при силе ветра более 20 метров в секунду.