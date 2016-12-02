Москва, 2 декабря, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточение наказания за незаконную организацию и проведение азартных игр, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Цитата из к/ф «Блеф». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Азартная игра

Так, по словам замглавы Минюста Дмитрия Аристова, вводится уголовная ответственность за организацию или проведение азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии на осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны.

В частности, предлагается наказывать за подобные деяния не только штрафами, обязательными работами, но и лишением свободы (до двух лет). Если незаконный тотализатор организован по предварительному сговору или сопряжен с извлечением дохода в крупном размере, а также за систематическое предоставление помещений для незаконных организации или проведения азартных игр срок новыми поправками предусматривается лишение свободы до четырех лет. Если же организация незаконных ставок совершена с использованием служебного положения или сопряжен с получением дохода в особо крупном размере тюремный срок может вырасти до шести лет

Устанавливается повышенная уголовная ответственность за систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. «Систематическим предоставлением помещений будет считаться предоставление помещений более двух раз», — уточнил Аристов.

Уточняются и нижние пределы штрафов за эти нарушения — от 300 тыс. рублей, от 500 тыс. рублей.